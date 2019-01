Isola dei Famosi, grave lutto per Jo Squillo: ecco il motivo della sua assenza

Svelato il mistero dell'assenza di Jo Squillo nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 condotto da Alessia Marcuzzi. Intervistata dal settimanale Novella 2000, Jo Squillo ha rivelato di aver rinunciato a partire per l’Honduras a causa di un gravissimo lutto che l’ha colpita poco prima dell‘inizio del reality.

Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa – ha confessato -. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus

. La madre di Jo Squillo, che aveva 80 anni, è morta qualche settimana fa e poco dopo anche suo padre si è spento a causa di un ictus, proprio poco prima che la cantante raggiungesse l’Honduras per partecipare al reality show Mediaset. Ecco perchè, colpita da due gravissimi lutti nel giro di pochissimi giorni, la show girl ha deciso di posticipare la partenza per l'Isola, ma confermando comunque che sarà presenti tra i naufraghi.

Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande

ha spiegato una Jo Squillo decisamente provata

