Isola dei Famosi, torna il raddoppio settimanale: ecco quando andrà nuovamente in onda

L'Isola dei Famosi fa il bis. Dopo l'esperimento domenicale della scorsa settimana Vladimir Luxuria &Co raddoppiano anche questa settimana. Questa sera, mercoledì 22 maggio, in diretta su canale 5 la decima puntata poi si torna nuovamente domenica 26 maggio. Ma dalla prossima settimana si cambia ancora, e si dovrebbe tornare alla formazione originale: un solo appuntamento ma di mercoledì.

Anticipazioni

Questa sera in nomination ci sono: Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco, dopo un faccia a faccia per convincere gli spettatori a salvarlo.

I due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa.

Uno dei due avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi.

Dopo aver rinunciato nell’ultima puntata alla lettura della lettera della madre per non mettere in difficoltà il suo gruppo, Khady finalmente potrà sentire il calore di casa percorrendo il “Ponte delle emozioni”.

Infine, spazio alle nuove nomination.