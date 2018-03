Isola, diretta ottava puntata: Rosa Perrotta eliminata. Sorpresa d'amore per Alessia Mancini. Francesca Cipriani in lacrimeIn studio Valeria Marini

di Ida Di Grazia

I bookmaker: andrà fuori Rosa Perrotta

Valeria Marini all'Isola dei Famosi

Su Leggo la diretta dell'deiTELEVOTO CHIUSOA dover abbandonare l'Isola dei Famosi è Rosa Perrotta. l'Ex Uomini e Donne non sa erò che non è tutto finito, Rosaandrà sull'Isola che non c'èSORPRESA PER ROSA PERROTTAAnche rosa Perrota è in nominatio, ed è arrivato il momento di ricevere la sua sorpresa. La Marcuzzi fa la sua "proposta indecente" se Rosa vuole vedere "l'uomo della sua vita" che la sta aspettando, il resto del gruppo deve rinunciare metà della ricompensa settimanale. Il gruppo è compatto, Rosa può andare. Bendata la Perrotta raggiunge la spiaggia pensando di incontrare il fidanzato, invece ad attenderla c'è il padre.SORPRESA PER ALESSIA MANCINIE' il momento della sorpresa per Alessia Mancini che viene mandata in spiaggia con il pretesto di dover affrontare una prova di apnea per raddoppiare la razione di riso settimanale. Sulla barca però c'è il marito Flavio Montrucchio che le fa una bellissima dichiarazione d'amore.PROVA RICOMPENSAPer la prova ricompensa "Stasera mi butto" i naufraghi - uomini contro donne - si devono buttare in una pozza di fango cercando di recuperare un cocco da portare in salvo. queste le coppie: Alessia-Marzo, Rosa - Franco, Francesca -Simone, in palio una torta al cioccolato. A vincere sono gli uomin iper 15 punti a 5. Francesca Cipriani, nel vedere la ricompensa scoppia in lacrime. Alessia Marcuzzi chiede a Stefano di trovare un modo per permettere alle donne di mangiare un pezzetto di torta, quindi i tre uomini che hanno partecipato alla prova dovranno escluderne altri tre: Gaspare, Franco e Marco non mangeranno il dolce.fasciata in un attillatissimo pantalone in pelle e camicia Versace, smentisce categoricamente le voci che volevano fosse incinta :"Non lo sono, ho solo un po' de panza!". Anchevuole smentire la fake news che lo riguarda: "Non voglio lasciare l'isola, io sto bene qui".Alessia Mancini, in nomination, sta per ricevere una bella sorpresa, è in arrivo sull'isola il marito Flavio Montrucchio.sono i tre concorrenti in nomination che questa sera dovranno abbandonare l'. In attesa di conoscere l'esito del televoto i bookmaker si sono già espressi: sarà Rosa Perrotta il prossimo concorrente eliminato che però non dovrà lasciare l'Honduras, perché come abbiamo visto nelle precedenti puntate, se vorrà potrà restare sull'Isola che non c'è insime a Nadia Rinaldi o Elena Morali.La tensione da nomination ha generato numerosi litigi, prima su chi doveva pescare, poi su come cucinare le patate, le alleanze sono cambiate ed è tutti contro tutti, "Siamo sinceri - ha detto Jonathan in un confessionale - c’è una tensione che fende l’aria”. Tutta colpa anche della fame?Guest star di questa ottava puntata Valeria Marini. La showgirl 50enne sarà presente in studio, poi partirà alla volta dell’Honduras, dove la ritroveremo la prossima settimana insieme agli naufraghi. Alla Marini dovrebbe spettare non il ruolo di concorrente, ma di guest star-inviata con una missione speciale che probabilmente sarà svelata proprio nella diretta di stasera.