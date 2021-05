Stasera in tv, "L'Isola dei Famosi" su Canale 5: amazzoni agguerite mentre Andrea si rilassa, cosa succederà?

Stasera alle 21.10 in onda su Canale5 la nuova puntata de “L'isola dei famosi”; alla conduzione di questa edizione c'è Ilary Blasi, che ritorna sul grande schermo dopo due anni. L'inviato ufficiale è l'ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle Massimiliano Rosolino,, mentre nel ruolo di opininiste in studio ci saranno Iva Zanicchi con Elettra Lamborghini.

Chi sarà eliminata?

La finale è ormai vicina e le donne rimaste sembrano molto agguerrite. L'ultima volta Rosaria è stata eliminata dal televoto ma sono rimaste Fariba, Valentina, Miryea, Isolde, Angela e Beatrice. Questa sera, però, una di loro lascerà per forza l'isola. Mnetre in finale c'è già Andrea Cetrioli, che ha superato prove fisiche dure. I concorrenti ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.

