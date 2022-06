Isola dei Famosi 2022, il reality prende in giro Lory Del Santo: l'esilarante post fa il pieno di like

Gli autoelogi di Lory Del Santo sono diventati virali. E se lo fa una naufraga a compliemntarsi da sola con centinaia di messaggi autoreferenziali perchè non può farlo la trasmissione stessa? E così l'account manager de L'Isola dei Famosi 2022 ha deciso di prendere in giro (bonariamente) Lory che lo scorso 7 giugno è stata eliminata dal reality.

Isola dei famosi, il reality sfotte Lory

Una gaffe, confermata anche dallo staff di Lory Del Santo, che ha mandato in visibilio tutti i social, il tam tam di twitter è stato velocissimo e pure Frank Matano ha deciso di condividerlo. Il web ha così incoronato (un'altra volta) Lory come la piu' stralunata di tutte. A poche ore dalla sua eliminazione infatti l'account ufficiale dell'ex concorrente ha cominciato a commentarsi da solo i propri post facendosi una serie di complimenti e lusinghe e i follower pensavano fosse Lory stessa a scrivere. Ma così non era. Chi sta dietro al profilo della Del Santo ha specificato che la soubrette e regista non c’entrava nulla in tutto quello che era successo. Quando i commenti sono apparsi, infatti, l’ex naufraga era ancora in Honduras e non aveva accesso al proprio telefono.

La spiegazione dello staff dell'ex naufraga

Praticamente, stando a quanto detto dallo staff, si è deciso di recuperare i direct ricevuti privatamente e di ripostarli in forma di commenti. Peccato però che la gaffe non finisce qui, visto che i nomi degli utenti che li avevano inviati non sono stati censurati. Ma non finisce qui. Alcuni hanno fatto notare come alcuni dei messaggi fossero un po’ diversi dai commenti pubblicati. Un gran bel caos, che ha rappresentato un’occasione d’oro per la produzione.

Il post della redazione

Alla luce di questo, la redazione del reality condotto da Ilary Blasi ha deciso di cavalcare l'onda e così sulla pagina Instagram del programma sono apparsi alcuni commenti positivi alla trasmissione scritti dallo stesso profilo dello show e pubblicati come post. «Questa'anno conoscevamo tutti i concorrenti, la vera isola dei famosi» e ancora «vi prego andate avanti fino ad agosto». La foto fa il pieno di like e tutti, vip compresi battono le mani all'account manager del reality.

