Isola dei Famosi 2022, approdano tre nuovi naufraghi: ecco chi sono. Le anticipazioni

L'Isola dei Famosi 2022 torna per il secondo appuntamento. Dopo il successo del debutto, stasera Ilary Blasi, aiutata dai commenti di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, regalerà emozioni e avventura a naufraghi e telespettatori. La padrona di casa avrà come alter ego in Honduras, Alvin che con i suoi collegamenti gestirà prove e bagarre in diretta. Ospite in studio stasera ci sarà Ignazio Moser il conduttore di #isolaparty.

Isola dei Famosi 2022, il gioco delle coppie funziona?

L'edizione è iniziata da 4 giorni e già i naufraghi cominciano a discutere. Questa doveva essere un'edizione in cui per la prima volta avrebbero gareggiato coppie contro single, almeno così si pensava. Ma per i single una volta atterrati in Honduras la verità è stata un'altra e cioè dovevano gareggiare in coppia con un altro dei concorrenti single e nella maggior parte dei casi questi non potevano scegliere il compagno.

Liti e amicizie

La prima lite è avvenuta tra Antonio Zequila che vive attaccato a una fune di 75 cm con la sua compagna (Floriana Secondi), ma c'è maretta anche tra Nicolas Vaporidis e Jeremia Rodriguez. Chi invece sembrano aver trovato un bella armonia sono Marco Melandri e Cicciolina (anche loro in coppia "legati").

I nuovi naufraghi

Stasera pronti all'arrivo di altri tre nuovi naufraghi. SI tratta del cantante Blind, della influencer Patrizia Bonetti e della showgirl Roberta Morise.

Il televoto

In nomination ci sono Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri e stasera scopriremo chi dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Il cast non è ancora al completo e sarà nelle prossime puntatae che la squadra si formerà.

Stasera l'appuntamento è alle 21.40 su Canale 5.

