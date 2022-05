Isola 2022, tra Edoardo e Mercedesz è scoppiato l'amore: lui è cambiato. Lei: «Mi sta conquistando»

È ufficiale! È sbocciato l’amore all’Isola dei Famosi: protagonisti Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. I due non hanno più intenzione di nascondersi e agli occhi di tutti sono ormai una coppia solida di questa nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

«La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e raggiante». Afferma il 38enne, fratello di Guendalina Tavassi. La passione tra i due - ormai al centro del reality show e tra i concorrenti presenti sull’isola - sembra abbia risvegliato l’animo selvaggio di Tavassi, il quale ha deciso di darsi da fare, nella ricerca del cibo e nell’uso della pesca, per dimostrare alla donna di che pasta è fatto.

Prima che Mercedsz arrivasse sull’isola, Edoardo si dedicava solamente al relax e - secondo quanto riferito dagli altri naufraghi - era svogliato in tutto e non aveva molta voglia di socializzare. Il cambiamento è positivo sopratutto per Mercedesz, figlia 30enne di Eva Henger, che ammette: «Mi sta conquistando».

