Isola 2022, Lory Del Santo scarica Cucolo: «Quando torni scordati di venire a casa». La reazione di Ilary Blasi: «Ti ospito io»

Isola 2022, Lory scarica Cucolo: «Quando torni scordati di venire a casa». La reazione della Blasi «Ti ospito io». Insieme da nove anni, i due naufraghi sono nel bel mezzo di una crisi profondissima, la Del Santo durante la diretta di lunedì 13 giugno sembra avere le idee molto chiare.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il primo finalista:...

La scorsa puntata Lory Del Santo ha perso al televoto, il giorno dopo Marco Cucol o ha abbandonato l'Isola dei Famosi per un problemi di salute. «Ho dei calcoli alla coliciste - spiega Cucolo in collegamento dall'HOnduras - per questo ho dovuto abbandonare».

Prima di tornare in Italia Lory ha incontrato Marco, è furiosa con lui per il suo comportamento : «Ero attaccata da un branco di sette lupi, tu cosa fai? Non mi hai difeso con una frase semplice: "Io la conosco lei è una persona trasparente". Una persona che sbaglia così gravemente con la sua donna per me chiude. Se non chiedi scusa a tutta l'Italia per questo errore gravissimo, sai che succede? A me non mi vedi nemmeno fra 10 anni».

«Io ho sbagliato a non supportarla - ammette Cucolo - ma per indole quando i toni si accendono mi chiudono, non litigo. Ho sbagliato, c'è anche l'attenuante che nelle ultime settimane non stavo bene». La del Santo lo interrompe: «Noi stiamo in sieme da 9 anni, ho visto che ti sei allontanato da me, ma non perchè non mi ami, su quello metto la mano sul fuoco, ma solo perchè tra me e il gioco hai scelto il gioco. Dovevi decidere da che parte stare e hai scelto i miei nemici. Io non sto recriminando che hai fatto il giocatore, ma in quel caso c'era di mezzo il tuo giudizio verso di me che avrebbe fatto la differenza. Detto questo sei molto fotogenico e non sei male. Quando torni scordati di venire a casa».

Nicola Savino è incredulo «Cioè tu per un gioco alla televisione stai chiudendo un rapporto di nove anni?». Lory è molto decisa, anche se aggiusta un po' il tiro: «Io lo osservo da un bel po', si è adagiato. Lui tornerà, non h odetto che è una cosa che sarà per sempre, al momento andrà a salutare i suoi genitori, lunedì sarà in puntata, vedremo come mi abbraccerà. Io non posso fare finta che mi piaccia come si è comportato con me. Mi ha deluso. Marco deve capire che le persone che ti hanno amato tanto sono persone che devi sempre tenere sul palmo della mano. Se lui ritiene che io non sono giusta per lui mi può lasciare lui».

«Tu dici che si è comportato male - la interrompe Vladimir Luxuria - ma non hai pensato che forse lui avesse ragione?». A chiudere la diatriba è Ilary Blasi che salutando Cucolo gli fa una proposta: «Marco se vuoi ti ospito io, ho una cameretta con bagno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA