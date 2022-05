Isola 2022, Guendalina salta la diretta di venerdì: «E' in infermeria», fan preoccupati

Dopo Blind anche Guendalina Tavassi salta la diretta dell'Isola dei Famosa in onda venerdì 13 maggio. Nella giornata di ieri, ha annunciato Alvin in puntata, è dovuta andare in infermeria per degli accertamenti senza però entrare nei dettagli.

La scorsa puntata era toccato a Blind, questa volta è stato il turno di Guendalina Tavassi, che come il rapper è dovuta andare in infermeria per accertamenti medici. L'annucio durante la diretta da parte di Alvin che ha preoccupato non poco i fan del programma.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato "Cuore", ovvero Federico Perna il fidanzato di Guendalina che ha spiegato via social di essere stato rassicurato dagli autori del programma sullo stato di salute della sua compagna:«Sono stato avvisato, ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda».

