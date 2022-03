Isola 2022, diretta terza puntata: Ilona Staller torna su Playa Accoppiada. Quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara? Questa sera su Leggo.it la cronaca minuto per minuto. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 31 marzo.

Leggi anche > Isola 2022, Cloè D’Arcangelo: ecco chi è la modella sempre inquadrata durante la diretta

APPROFONDIMENTI TV Isola 2022: la fotogallery della seconda puntata MISTERO SVELATO Isola 2022, Cloè D’Arcangelo: ecco chi è la... CHE PAURA Isola 2022, Floriana Secondi contro Nicolas Vaporidis: «Sei un... UN DOLORE GRANDE Isola 2022, Ilona Staller piange in diretta: «Hanno provato a...

Questa sera durante la diretta della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2022 scopriremo chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamada e i naufraghi in coppia di Accoppiada: quale dei due gruppi avrà la meglio? Infine, spazio alle nuove nomination.

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA