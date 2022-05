Isola 2022, diretta 27 maggio: televoto flash per ​Fabrizia Santarelli, Gennaro Auletto e Mercedesz Henger. Nel corso della puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, la "strana coppia" formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi verrà messa davanti a una tentazione che potrebbe mettere in crisi il loro rapporto.

Anche Estefania Bernal dovrà affrontare una scelta: penserà a se stessa o al gruppo? e ancora sempre nella puntata di questa sera uno tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

E proprio a Playa Sgamadissima sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Gennaro Auletto e Mercedesz Henger si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia e chi, invece, rientrerà in gioco? Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 30 maggio.

