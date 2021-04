Isola 2021, Beppe Braida si ritira: i genitori hanno contratto il Covid

Isola 2021, Beppe Braida si ritira tra le lacrime, i genitori hanno contratto il Covid: «Non me la sento di stare qui». Una brutta notizia ha colpito il reality condotto da Ilary Blasi. Il comico non se l'è sentita di proseguire il gioco. Preoccupato e disperato, lo ha annuciato ai suoi amici prima di andare via sulla barca della produzione.

«Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore». Con un post su Instagram la produzione dell'Isola dei Famosi 2021 ha annunciato il ritoro di Beppe Braida dal gioco. ( Foto Uff. Stampa Mediaset)

Durante il daytime abbiamo scoperto il motivo di questo ritiro, purtroppo i suoi genitori si sono ammalati di Covid. Appena appresa la notizia Braida è scoppiato in lacrime e lo ha detto agli altri naufraghi che il padre, Nando Braida (90 anni lo scorso dicembre), è stato ricoverato a causa del Covid e che anche la mamma è risultata positiva.

Sgomento tra i concorrenti che corrono ad abbracciarlo, il comico torinese non se la sente di proseguire il gioco: «Vi devo lasciare, non posso restare in questa situazione. Non me la sento di stare qua». Tutti i concorrenti intorno a lui a fargli forza.

Beppe Braida si ritira e lascia definitiviamente l'Isola dei famosi 2021

