Isola 2021, Akash attacca Elisa Isoardi: «Vuole comandare»

Isola 2021, Akash attacca Elisa Isoardi: «Non voglio fare il maschio alfa però ...». Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo la polemica con Tommaso Zorzi , nella scorsa puntata, continua a lamentarsi della scarsa considerazione da parte del gruppo dei Rafinados.

Akash Kumar è il nominato di questa settimana. Durante la diretta della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021 il modello, che la scorsa puntata voleva addirittura andare via dopo essere entrato in polemica con Tommaso Zorzi, ha spiegato come mai adesso vorrebbe restare in gioco: «Io nella mia vita sono abituato a vincere, mi sono demoralizzato perchè ho fatto un sacco di cose ma non si sono viste».

Tutto abbastanza nella norma ma poi passa all'attacco e si scaglia con ìtro la Isoardi, la vera leader del gruppo: « Elisa vuole comandare , ho visto che si è allontanata e non capisco, io ho fatto tanto, non voglio fare il maschio alfa però .... Posso sembrare arrogante ma sono un ragazzo per bene, la bellezza è una corazza».

