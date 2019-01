Isola dei Famosi, arriva Stefano Bettarini: sostituirà Jermias, il fratello di Belen

Professione: concorrente dei reality.celebre ex - ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura - ormai si guadagna da vivere così. Dopo il Grande Fratello vip, dove fu al centro di uno scandalo per aver raccontato i suoi tradimenti nei confronti della Ventura, e la partecipazione a Temptation Island vip dove proprio con Simona ha ricucito i rapporti, il bel Stefano sarebbe pronto a partire per l'Honduras e a diventare il nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2019.L'indiscrezione arriva direttamente dalle pagine di Chi. Stefano - che all'Isola era già stato nelle vesti di inviato - sarebbe pronto a sostituire Jeremias Rodriguez. L'infortunio del fratello di Belen a quanto pare è più grave del previsto e la produzione ha deciso di sostituirlo.Per lui, dunque, dal 2016 ad oggi sarebbe il quarto reality: uno all'anno. D'altronde con la tv-verità ci si guadagna bene. Ospite da Maurizio Costanzo proprio l'ex calciatore aveva rivelato: «Per il GF Vip io ho preso 100 mila euro». Mica male.