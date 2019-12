Monica Bellucci e Isabella Ferrari, gli auguri delle "best friends": «Sorprese sotto l'albero»

Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 11:27

Sotto le feste di Natale un incontro fra amiche, quello fra Isabella Ferrari e Monica Bellucci. Le due attrici si sono riviste sotto le feste e hanno deciso di fare gli auguri ai loro fan attraverso il social.Un primo piano delle due amiche, postato dall’account di Isabella, con un albero acceso e addobbato sullo sfondo, seguito dalla didascalia: “Sorprese sotto l’albero ♥️🌲#bestfriends #happychristmas”. Il post è stato molto apprezzato sulla rete e sono stati numerosi i commenti positivi anche degli amici vip, come quello di Laura Chiatti che ha sentenziato: “2 donne. Le più belle del mondo”.Un periodo felice anche dal punto di vista sentimentale per Monica Bellucci, 55 anni, che ha ritrovato l’amore. Ultimamente infatti è stata sorpresa di nuovo col suo ex, il giovane Nicolas Lefebvre, che aveva lasciato la scorsa estate, durante una romantica serata per le strade di Parigi.