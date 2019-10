Emma, dopo l'intervento la prima esibizione è con Tommaso Paradiso: «Non avere paura»

Emma Marrone torna a cantare. La salentina si è esibita ieri sera, 23 ottobre, per la prima volta dopo l'intervento che ha tenuto in apprensione i fan per settimane. Sul palco del Fabrique di Milano, in occasione della convention della Universal, Emma è sembrata completamente ristabilita, deliziando il pubblico con la sua inconfondibile voce. Prima ha cantato "Luci blu", pezzo del nuovo album "Fortuna" (in uscita il prossimo 25 ottobre), poi si è esibita con Tommaso Paradiso duettando sulle note di "Non avere paura". Proprio l'ex leader dei TheGiornalisti ha ripreso Emma in una storia di Instagram, in cui la salentina gli dice affettuosamente: «Ti voglio bene, però non devi avere paura».

Ultimo aggiornamento: 12:56

