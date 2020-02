Instagram Canta Sanremo, da Fiorello alla gente comune: tutti pazzi per il nuovo filtro. Come funziona

Fiorello

Oltre 5 milioni di impression in poco più tre giorni, il nuovissimo filtro Intagram realizzato dalla Rai e dedicato ale ai 70 anni della canzone italiana sta spopolando.LEGGI ANCHE:Dal 31 gennaio è disponibile un nuovissimo filtro Instagram dedicato al Festival di Sanremo 2020. «“Canta Sanremo” - si legge sull'account twitter del Festival - è il filtro che vi fa salire sul palco dell’Ariston per intonare alcuni tra i più memorabili brani di 70 anni di storia del Festival». Un successo annunciato, perchè in solo tre giorni ha avuto oltre 5 milioni di impression e sta spopolando non solo tra i Vip, ma anche tra la gente comune.Tra i Vip pazzi del nuovo filtro Instagramc'è Rosario Fiorello , che in quanto volto di Rai Digital è stato tra i primi a sperimentarlo. Ma come funziona? Per provarlo basta apriresu un dispositivo mobile per vedere l'effetto e salvarlo tra i preferiti. Per utilizzarlo, basta attivare la videocamera di Instagram per creare una Storia, selezionare l’icona “Canta Sanremo” e iniziare a registrare tenendo premuto sull'icona centrale. Sulla vostra fronte comparirà un rettangolo blu dove apparirà una delle canzoni che ha fatto la storia del Festival di Sanremo e che sericordate potete intonare mentre dal cielo pioverà una cascata di fiori.