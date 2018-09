Grande Fratello Vip al via stasera: alcuni concorrenti sono già dentro la casa

di Valeria Arnaldi

IL CAST

A mettersi in gioco sono quest'anno le attrici Eleonora Giorgi e Jane Alexander, il comico Maurizio Battista, il cantautore Ivan Cattaneo, l'icona della tv anni '90 Valerio Merola, lo chef Andrea Mainardi, l'attore Walter Nudo, l'attore e conduttore Enrico Silvestrin, i modelli Elia Fongaro e Stefano Sala, la conduttrice Benedetta Mazza, il campione di judo Fabio Basile, la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, la conduttrice del meteo Martina Hamdy e personaggi prettamente televisivi come Francesco Monte, le Donatella e Lisa Fusco.



Non è ancora certo, invece, se entrerà nella casa Lory Del Santo, la cui partecipazione, prevista a luglio e cancellata ad agosto dopo la tragica morte del figlio, sembra essere tornata possibile per volere della stessa soubrette. «Rispetteremo il suo volere, ha capito probabilmente che ritornare alla normalità, al lavoro, alla vita le sarebbe servito e le vogliamo lasciare fino all'ultimo la possibilità di decidere», spiega il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. «Il dolore non deve essere giudicato, per lei la porta è sempre aperta: se deciderà di entrare, la tratteremo come tutti gli altri, perché ha detto che non vuole gli occhi della pietà puntati addosso», commenta la Blasi, mentre Signorini sottolinea che «se deciderà di entrare sarà per giocare perché questo è un gioco: so che questo può stridere in maniera imbarazzante, ma questa è la cifra del programma. Certo avrà una storia da raccontare».

Inizio anticipato per il. Ad annunciarloa Domenica Live.Il Gf Vip inizia oggi, ma già ieri notte alcuni vip sono stati rinchiusi nella Caverna. «Hanno realizzato la Caverna al Lido Carmelita», ha detto la D'Urso.Le luci del #GFVIP si sono accese ieri notte per. Sono loro i tre concorrenti che, a sorpresa, sono stati prelevati dall'albergo in cui si trovano tutti i futuri inquilini "VIP" in attesa della prima puntata di oggi e sono stati portati a Cinecittà per entrare nella "caverna".Via dunque alla diretta e gli appassionati potranno iniziare a seguire le storie di alcuni concorrenti. La Caverna è una delle novità di questa edizione. «Sarà una sorpresa molto, molto scomoda», sottolineano gli autori.