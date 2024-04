Il cibo come condimento di storie, ritrovarsi a tavola per scambiarsi opinioni, ascoltare e incontrare personaggi di altri paesi, gustandone anche le ricette, o assistere ad uno spettacolo teatrale, cenando. Così è nato uno dei più curiosi e intriganti progetti di Pesaro 2024 dal titolo “In Cucina” che si sviluppa fino a dicembre in un ciclo di dieci cene sociali denominato “Indovina chi prepara la cena” e la proposta di tre spettacoli teatrali.

L’iniziativa

Nato su iniziativa del Comune di Pesaro con Amat e in collaborazione con Casa Bucci e Cooperativa Sociale Labirinto, In Cucina è un interessante percorso di co-progettazione. «Il cibo non è solo cultura, ma anche una questione politica», afferma il direttore artistico di Pesaro 2024 Agostino Riitano. «Per questo lo spazio ideale non poteva che essere Casa Bucci, per quella convivialità che ha portato alla crescita della città, simbolo di identità territoriale, ma anche nazionale. Cucina come cuore della casa e motore del cambiamento». Per Viviana Bucci è «una trasformazione e rigenerazione di un luogo storico e iconico di Pesaro, dove mio padre costruiva si le ceramiche, ma sempre con un occhio di riguardo per il loro uso nelle case e nelle cucine di ognuno di noi. Sarà un cibo che parla attraverso i racconti, la musica, le esperienze dei “cucinieri”». Per Daniele Sepe di Amat «le tre scelte di teatro sono molto diverse tra loro e per questo in linea con un percorso che contamina le arti in una teatralizzazione di ciò che avverrà a Casa Bucci». “Indovina chi prepara la cena” si sviluppa da aprile a novembre (inizio ore 19), in un gemellaggio tra diverse esperienze di vita. Casa Bucci, sede delle cene, e Labirinto Cooperativa Sociale (con il sostegno di Coop Alleanza 3.0) offrono un’esperienza conviviale dove i “cucinieri” protagonisti delle serate racconteranno le loro storie attraverso vari menu.

Il primo spettacolo

Si inizia il 15 aprile (ore 19) con “A casa dei Bucci sono belle anche le ciotole dell’acqua del cane”, cucinieri Viviana Bucci e Tommaso Bartolucci, nel racconto della influente famiglia pesarese dal punto di vista intellettuale, con proiezioni di foto e video. Le cene si succederanno due volte al mese, con prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 persone e affronteranno temi diversi, dall’arte alle guerre, dalla disabilità alla letteratura e alla musica. Tutte le cene sono gratuite su prenotazione sul sito: pesaro2024.it. Casa Bucci è in Strada della Romagna 143 – 61121 Pesaro, telefono 335.1389271.Gli spettacoli in programma trasformano il palcoscenico in un'esperienza unica, conducendo gli spettatori nell'atmosfera magica e conviviale della cucina. Si inizia il 12 e 13 novembre alla Sala della Repubblica del teatro Rossini con “Teatro da mangiare?” del Teatro delle Ariette; Roberto Abbiati e Leonardo Capuano in “Pasticceri. Io e mio fratello Roberto” al teatro Sperimentale il 19 novembre trasportano gli spettatori in un mondo di tenerezza, di sospiri profumanti di cannella; l’8 dicembre alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini la live performance Cena sul ring di The Faccions, un esperimento di elettronica innestato all’iconografia de L’ultima cena, conclude il trittico teatrale. Info: 0721387621.