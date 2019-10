Ilary Blasi e gli ascolti di "Eurogames", Selvaggia Lucarelli: «​Tra le conduttrici è un gigante per intelligenza»

«Ilary Blasi è un gigante per intelligenza», è il parere di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha commentato le parole della moglie di Francesco Totti dopo i risultati di "Eurogames". «Una conduttrice che commenta con lucidità e distacco gli ascolti non eccelsi del suo programma è merce rara», evidenzia Lucarelli.

Leggi anche > Domenica In, per Mara Venier compleanno in diretta: ospiti Carlo Conti ed Elena Santarelli



In mezzo alla pochezza di conduttrici che non sanno accettare l'insuccesso negli ascolti, una Blasi che commenta il suo flop con un semplice 'Ce ne faremo una ragione', diventa improvvisamente un gigante per intelligenza e senso della realtà", scrive su Twitter.

Giovedì, Eurogames - condotto da Blasi - ha ottenuto 1.944.000 spettatori e il 9.8% di share. 'Eurogames' si è piazzato al terzo posto degli ascolti.



Comunque in mezzo alla pochezza di conduttrici che non sanno accettare l’insuccesso negli ascolti, una Blasi che commenta il suo flop con un semplice “Ce ne faremo una ragione”, diventa improvvisamente un gigante per intelligenza e senso della realtà. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 19, 2019

Nell'Intervista a "Oggi" Ilary Blasi aveva dichiarato: «Adoro il rischio, l’imprevisto, non voglio essere scontata. Mi piace osare anche con l’abbigliamento e se piovono le critiche vado dritta. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie!… Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente è importante, non lo nego. Ma la personalità è più importante ancora».

Ilary Blasi confessa: «La storia con Francesco Totti era destinata a finire...»

Ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 05:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA