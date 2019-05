Ilary Blasi incontenibile da Amici. Silvia Toffanin non riesce a fermarla: â€‹«Il 23...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla finale di "Amici" si è proprio divertita. La signora Totti, super ospite insieme ad altre amiche conduttrici, si è scatenata al punto da essere, non solo "redarguita" in un messaggio sul cellulare, ma anche la protagonista di un siparietto poco elegante attorno al numero 23 a Roma. «Il significato di 23 è bucio de...», si lascia scappare la Blasi con la sua spontaneità tipicamente romana.Durante la finalissima del talent ideato da, la Blasi ha scherzato tutto il tempo con la sua amicacollega ai tempi di "Passaparola". La conduttrice di "Verissimo" le ha prima sconsigliato di dire in pubblico il significato del numero 23 e poi l'ha esortata a correggere il tiro. «Il 23 in italiano significa portafortuna, diciamo così», ha aggiunto la Blasi.In altri momenti del programma, inoltre, ha dimostrato di apprezzare le doti del ballerino finalista Rafael e divertita ha spiegato che qualcuno, presumibilmente il marito, le ha mandato sul telefonino ilA completare un quartetto di volti di punta di Canale 5 c'erano"Amici 19" si è conclusa con la vittoria di Alberto, il tenore che ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e i suoi occhi blu.