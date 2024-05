Si chiama Kai Xuan Travis Wong, ha 9 anni e arriva da Singapore il vincitore assoluto del concorso violinistico internazionale Postacchini, tenutosi a Fermo. A lui, già vincitore della categoria A (nati dal 2006 al 2013), sono andati in premio il violino modello Stradivari 1715 del liutaio teramano Giacomo Nibid e l’archetto realizzato da Walter Barbiero. Tre vincitrici donne nelle rimanenti categorie: la francesce Marlys Lauriac, 14 anni, nella B (nati dal 2008 al 2012), la lettone Eva Ter-Sarkisova, 21 anni, per la C (nati dal 2003 al 2007) e Yume Zamponi, 18 anni, di Lapedona, per la D (nati dal 1992 al 2002).

La prima del Fermano

Zamponi, che ha deciso di concorrere nella categoria D pur appartenendo alla C per l’età, è stata la prima concorrente del Fermano a vincere nella storia del concorso Postacchini. «Appena è uscito il mio nome – racconta Zamponi – non potevo credere di essere una dei vincitori, pensavo di aver letto male. Non credevo ai miei occhi per quello che stavo leggendo. Ero comunque già contenta, felice anche prima di aver letto i risultati finali, perché avevo fatto bene, avevo suonato come volevo fare. L’esperienza del concorso Postacchini è stata unica, era il mio sogno da bambina, ogni anno ero a Fermo per ascoltare le esibizioni e quest’anno ho partecipato anche io». Ha il violino nel sangue, da quando aveva 3 anni. Racconta ancora: «Ho cominciato ad Assisi, a 11 anni la mia famiglia è venuta a Lapedona e questa è stata la mia casa. Ogni weekend andavo a Modena, al conservatorio, per prendere lezioni, poi a 15 anni sono andata a studiare il violino a Londra. Ora, da un anno, sono alla Barenboim di Berlino».

La partecipazione

Benchè fosse il suo sogno, Zamponi non ha deciso di partecipare subito al premio Postacchini. «Qualche settimana prima della scadenza – commenta – mi sono detta “questo è il mio anno, posso farcela”. Prima non mi sentivo pronta a partecipare, ma ho capito che era il momento giusto e mi sono iscritta. Tra l’altro partecipare è stata anche l’occasione per tornare a casa». Sogno, incredulità iniziale per la vittoria, ma a Fermo, al concorso, s’è trovata bene: «Sono stata benissimo, tutti accoglienti, Milena, Andrea, tutti disponibili». Ama il violino, ama la musica, che fa parte del suo quotidiano e non solo. Spiega Zamponi: «La musica? È la mia vita quotidiana, amore, odio, tutto, da quando mi alzo a quando vado a dormire e, a volte, la sogno pure. Si è sempre pieni di sogni, a volte si cade, ma poi ci si rialza». Il violino, si diceva è la sua grande passione e, guardando agli altri violinisti, dice che «ce ne sono di incredibili, anche nelle nuove generazioni. Guardo con ammirazione a Claire Wells, giovanissima, fa molti concerti e mi ispira a migliorare sempre di più».

Il futuro

Questo il suo passato e il suo presente. Ma guardando al futuro? «Penso - dice - che farò ancora più concorsi, non voglio tanto essere in mostra, ma arrivare a un punto in cui posso far conoscere la mia musica, il modo con cui mi esprimo. Per ora resto a Berlino, ho ancora tre anni qui all’accademia». Ma non dimentica da dove è arrivata. «Quando ero nel Fermano – ricorda – nel periodo delle medie, ho trovato difficoltà per fare musica a scuola. Spero che in futuro possa crescere una comunità che abbia la passione per la musica».