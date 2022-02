Il Salone delle Meraviglie 5: ​Federico Fashion Style cambia il look di Francesco Chiofalo. Tra i saloni di Napoli e Anzio si intrecciano le storie delle clienti che non vedono l'ora di ricevere il tocco magico di Federico e sfoggiare una nuova choma con colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative e sempre più estrose.

Nel primo dei due episodi in onda questa sera, del programma ormai cult di Real Time è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti , ci sarà come ospite Francesco Chiofalo che ha deciso di cambiare look

Mentre Federico e Letizia fanno colazione, arriva un grosso pacco da Dubai: al suo interno ci sono le stoffe e i ricami che Federico ha comprato per impreziosire le sue giacche. Quando arriva al salone lo attende il suo primo cliente: l’influencer e personal trainer Francesco Chiofalo che ha deciso di fare una colorazione alla moda, il silver age. La sua presenza agiterà gli animi di molte signore, specialmente Patty e Tatiana. Da Bari arriva per Federico Daniela, impiegata di banca con una grande passione per i gatti, al punto che ha studiato per diventare “psicologa dei gatti”. Si definisce il terrore dei parrucchieri e sogna un riccio-biondo alla Marylin Monroe. Insieme alla sorella Gemma daranno vita a divertenti battibecchi. Quando a fine giornata, Federico accompagna alla porta Francesco, tutte le donne del salone vogliono farsi una foto con lui.

Nel secondo episodio, in onda questa settimana: Federico è assorto nei suoi pensieri. Se ne sono accorti tutti, perfino la zia Edda che si trova nel salone per sistemare i capelli in vista di un’importante cerimonia. La zia tenta di carpire dal nipote cosa lo assilla. Federico è pieno di dubbi: cambiare salone è una scelta importante e teme di fare il passo più lungo della gamba. Per fortuna la sua famiglia sa dargli il giusto supporto e riesce a partire per Napoli più sereno. Lì lo aspetta Carmelina, una simpatica casalinga di 70 anni, nata a cresciuta al Vomero, che dà tanto aspettava l’arrivo di Federico nel suo quartiere.

Il programma ormai cult di Real Time è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, per Discovery Italia. Per non perdere tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarvi su Real Time ogni martedì dalle 22.40. "Il Salone delle meraviglie" è disponibile anche in streaming su Discovery+.

