Il rapper Travis Scott lancia il progetto Heal: «5 milioni per aiutare i giovani artisti e rendere sicuri i concerti»

Travis Scott annuncia un nuovo progetto benefico per rendere «ogni evento il più sicuro possibile». «Voglio usare le mie risorse per andare avanti verso un cambiamento», afferma il rapper che non molto tempo fa è rimasto coinvolto in una tragedia proprio durante un festival. Secondo quanto riporta l'Independent, sta contribuendo a iniziative che aiuteranno gli studenti, gli aspiranti creativi e persino i futuri frequentatori di concerti. Il rapper sta lanciando quello che lui chiama Project Heal.

Il progetto servirà a rendere gli eventi più sicuri possibile e a far convergere soldi verso cause che Travis considera importanti. Per ora si parla di 5 milioni di dollari, di cui uno è stato stanziato per borse di studio per ragazzi di colore talentuosi ma svantaggiati.

Il resto del denaro sarà investito per programmi gratuiti di salute mentale per bambini vulnerabili e per la sicurezza dei concerti. «Sono devastato», fu il comento di Scott all'indomani della tragedia all'Astroworld festival a Houston, in Texas, che costò la vita a una decina di persone morte schiacciate dalla calca.

