Il modello con la sclerosi fa emozionare la giuria di “Ballando con le stelle”

PESARO - Volere è potere, lo insegna Ivan Cottini, il modello con la sclerosi multipla che giovedì scorso ha strappato il pass per il serale della nota trasmissione Rai “Ballando con le stelle”. Il ragazzo di Urbania si è esibito con la sua insegnante Bianca Maria Berardi in un balletto sulle note di “Ti vorrei sollevare” di Elisa e la giuria lo ha premiato. Era una gara ma loro sono stati inseriti in una sessione fuori categoria per richiesta di Carolyn Smith.«Ogni volta che vi vedo mi dà un’emozione. Sei un vero guerriero e mi piacciono da morire queste esibizioni, danno forza a tanti», ha detto Carolyn, ex ballerina che a sua volta combatte con la malattia. «Ho subito diverse fratture a mano e spina dorsale ma non mi sono fermato perché danzare è la mia cura», ha sostenuto Ivan in tv. Lo stilista Guillermo Mariotto ha sottolineato: «Sta producendo un linguaggio nuovo che è quello della sofferenza insieme alla gioia, non siamo abituati a vederlo ma arriva». Ivan ha commosso la giuria, la stessa Milly Carlucci aveva le lacrime agli occhi. «Eravamo a Roma, al teatro Uno. Non avevo mai ballato davanti a così tante persone, la struttura è immensa. Il colpo d’occhio è notevole», racconta Ivan, che con la Smith ha un rapporto speciale. «Ci siamo fatti l’occhiolino, lei una di quelle che ha spinto tantissimo per avermi. Ci siamo sentiti quasi tutte le settimane».E’ incredibile come lui non si lamenti mai. «Mi sono avvicinato alla danza quando mi sono ammalato, sei anni fa. Durante una festa di beneficenza, c’era una coreografia dove io ero al centro e mi ballavano intorno. Ho detto “sembra la veglia al morto! Non ho ancora 30 anni, mi sento un vulcano, provate a coinvolgere anche me!” Mi si è aperto un mondo, ho visto che la danza è una delle terapie che mi fa stare meglio, in quei minuti mentre ballo non mi sento malato». Con Bianca, urbinate, si sente al sicuro. «E’ la persona che mi ha cambiato. Se non avessi incontrato una “matta” come lei, che non aveva paura che mi facessi male, non saremmo arrivati dove siamo oggi. Ha superato un tumore, è una donna speciale». Insieme si esibiranno l’11 maggio in prima serata su Rai Uno, manca solo l’ufficialità. «Ci stiamo allenando, vorrei proporre qualcosa di nuovo», rivela Ivan, che prima ha un altro appuntamento. «Il 5 maggio sarò al mio solito posto a portare fortuna alla Vuelle nell’ultima gara casalinga. Ho fatto una promessa con il presidente Ario Costa: se la squadra si salva, mi presento con un tatuaggio a forma di cuore a Ballando con le stelle».