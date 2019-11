“Il lago dei cigni” con la compagnia Balletto di Mosca: la Classique va in scena al Comunale di Cagli

CAGLI - La danza segna il sold out al Teatro Comunale di Cagli, con l’esclusiva regionale di un intramontabile classico, “Il lago dei cigni” nella messinscena della compagnia Balletto di Mosca La Classique, prestigiosa compagnia di danza classica diretta da Elik Melikov, in programma oggi venerdì 1° novembre alle 17.

Il Balletto di Mosca in scena a Cagli con l'affascinante Lago dei cigni

La Musso con Somaglino a Cagli: «Porto la nascita sul palcoscenico»

La stagione del ventennale

«Sono molto soddisfatto - afferma il direttore Sandro Pascucci - la Stagione 2019/2020 che celebra il ventennale della riapertura del Teatro Comunale di Cagli si è aperta il 23 ottobre scorso con un trittico di spettacoli che in dieci giorni hanno riempito il teatro cagliese , dalla Compagnia Luca De Filippo ad Ascanio Celestini fino al "tutto esaurito" del Balletto di Mosca. Due considerazioni: è possibile portare sui palcoscenici dell'appennino pesarese grandi artisti , attraverso il metodo delle residenze, oggi "asili teatrali"; è possibile offrire ai pubblici dell'entroterra , proposte artistiche, più spesso in anteprima, destinate alle grandi platee cittadine. Un impegno che l'Amministrazione Comunale di Cagli ha assunto e riconferma nella consapevolezza che le risorse impegnate sono ampiamente ripagate in termini di valori culturali, di relazioni sociali e di promozione della città di Cagli e dello straordinario territorio che la circonda».

Un classico del balletto

I danzatori della prestigiosa compagnia russa faranno rivivere ancora una volta la magia di un grande classico della danza di tutti i tempi. Il Lago dei Cigni, con le splendide musiche di Caikovskij, è senza dubbio uno dei capolavori immortali nella storia del balletto. Venne rappresentato per la prima volta nel 1877, al celebre Teatro Bolshoi di Mosca, dove tuttavia non ebbe grande successo. Il successo venne infatti raggiunto solo nel 1894, anno in cui venne messo in scena con le coreografie firmate da Marius Petipa, al Teatro Marijinskij di San Pietroburgo. A Cagli fa rivivere l’emozione di questo classico dalle atmosfere ovattate il Balletto di Mosca "La Classique", una delle più acclamate compagnie di danza classica che da più di ventiquattro anni fa tournée in tutta Europa. La trama, decisamente romantica, racconta l’incantevole storia d’amore fra il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore. Su uno sfondo scenografico di grande suggestione e con un uso della luce ricercato, gli eccellenti ballerini della compagnia rendono con autenticità la crescita interiore del Principe e la dicotomia interna nel personaggio femminile Odette/Odile, cigno bianco e cigno nero, antitesi tra Bene e Male, tra amor sacro e amor profano, tra luce e tenebra. Disegni di luci e scenografie suggestive immergeranno il pubblico in sala nella candida atmosfera del lago dei cigni più famoso del mondo. Info: Botteghino del Teatro: Tel. 0721 781341 - e mail: botteghino.teatrodicagli@gmail.com www.teatrodicagli.it

