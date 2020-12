Il Grande Fratello Vip andrà in onda anche il 31 dicembre. Ecco i nomi dei nuovi concorrenti in arrivo. Alfonso Signorini pigliatutto, dopo l'annuncio che il suo GFVIP si allungherà fino a febbraio, secondo le indiscrezioni dell'ultim'ora Canale 5 ha cambiato la programmazione per la serata del 31 dicembre, cancellando il Capodanno in musica di Federica Panicucci.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda anche il 31 dicembre, subito dopo il discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Il Capodanno di Mediaset, secondo una indiscrezione pubblicata da TvBlog, non sarà più con Federica Panicucci, ma dovrebbe essere in compagni dei "vipponi" di Alfonso Signorini.

E prossimamente il cast del Grande Fratello Vip si arricchirà di nuovi concorrenti, e i nomi dei nuovi Vip sono stati svelati proprio da "Chi", il magazine di Alfonso Signorini: direttamente da Temptation Island arriva la biondissima Carlotta Dell'Isola di Temptation Island, poi ci sarà Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, con la quale non parla da mesi, Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga ed ex Temption Island. E ancora Filippo Nardi, ex gieffino e infine Mario Ermito, modello e attore brindisino.

Lo stesso SIgnorini lo aveva annunciato così: «Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island»

Ultimo aggiornamento: 23:30

