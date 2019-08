Il Ferragosto del Mamamia è super con Ilario Alicante e la sua musica house

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Non c'è party di Ferragosto senza Mamamia. Come ogni anno il 14 agosto è la data da segnarsi in agenda, perché nel club più underground del centro Italia è pronta a partire la serata più calda dell'estate, ogni volta con un super ospite internazionale.Mercoledì 14 agosto sarà la volta della techno star Ilario Alicante, icona del genere in tutto il mondo e in questo momento in tour nei migliori club d'Europa.Ilario Alicante nasce nel 1988 a Livorno e inizia a conoscere il mondo della notte e quello del dj, in un primo momento ha un contatto con attrezzature “di fortuna” cimentandosi in mix stentati all'interno della sua leggendaria cameretta poi continuando ad approfondire e a migliorarsi finalmente arriva la residenza al “Pachamama Club”, qui la sua tecnica e qualità salgono grazie a questa nuova esperienza ,arrivando ad ottimi livelli.Da qui inizia a frequentare locali molto importanti e di tendenza in Italia, Germania e infine Spagna dove grazie al Circoloco e ad Cocoon conosce e si innamora della musica house con sfumature e cadenze latine, minimal techno e elettroniche. Da quel momento comincia a produrre e suonare quel genere musicale. Nei suoi set possiamo trovare comunque, diverse influenze donando così un tocco di stile che differenzia ogni suo set. Si ispira ad artisti come Ricardo Villalobos, Marco Carola, Luciano.In pochissimo tempo si dedica a decine di sue produzioni le quali sono state apprezzate da dj producer di livello internazionale. La traccia "Vacaciones en Chile" testata nei club più importanti lo catapulta dritto nell’house music business. Conferma il suo straordinario talento con la produzione successiva “Living Near Africa” e non a caso diventa l'artista più giovane della storia a mettere piede nella leggendaria consolle del Time Warp 2008 di Rotterdam…Oggi si esibisce regolarmente nei miglior club di tutto il pianeta in un inarrestabile tour che lo ha consacrato come uno dei piu interessanti talenti al mondo.I migliori club house se lo contendono, ma Alicante ha scelto il Mamamia per fare tappa nelle Marche, dove porterà il suo inconfondibile sound che mixa vari generi, dalla house più old school all'elettronica più moderna e in alcuni tratti avveniristica.Insomma, un grande party di Ferragosto al Mamamia, dove migliaia di giovani si scateneranno nei 10 mila metri quadrati di giardino con tanti ambienti musicali differenti, perché lo spirito del club è sempre lo stesso: abbracciare tutti senza distinzioni.L'esibizione di Ilario Alicante sarà accompagnata dai dj resident del Mamamia: Luca Bufarini, Loris Zerola, David Scaloni e Klen. Poi si ballerà anche la migliore musica afro grazie all'immancabile Afro Raduno All Stars! In consolle le colonne portanti del genere, ovvero Fabrizio Fattori, Tium, Alpha e Jack. E in sala trash, ovviamente, La Regina.