Roberto Ricci, anconetano, hairstylist di professione, ma scrittore di thriller per passione e soprannominato il Parrucchiere del Brivido, ha scritto un bel libro, “Cinema assassino - Il cinema thriller e horror italiano dagli inizi a oggi”, edito da Le Mezzelane. Un saggio breve ma succoso, che si legge, anzi si divora, come un romanzo.

Partiamo da qui, Ricci, dallo stile narrativo del libro.

«Non volevo scrivere una cosa didascalica, il classico repertorio con una scheda per ogni film. Ce ne sono già tanti in commercio, e fatti molto bene. Volevo fare un libro diverso, anche capace di avvicinare a questo tipo di cinema persone che non lo hanno mai frequentato. Dalle reazioni dei lettori direi di esserci riuscito. Una bella soddisfazione»

Oggi il cinema di paura in Italia se la passa male. Sembra morto, o quasi. Lei nella terza parte di 'Cinema assassino" dimostra che non è così, intervistando cineasti che il genere lo praticano ancora.

«Il cinema del brivido in Italia non è morto. C'è fermento, sotto la superficie stagnante. Per questo, dopo aver ricordato nelle prime due parti del volume i nostri grandi maestri - Argento e Bava e Fulci e Soavi e Pupi Avati e tutti gli altri - ho voluto segnalare quegli autori - perlopiù giovani, ignoti a quasi tutti - che con tanta passione, con budget risicati, oggi realizzano thriller e horror magari brevi e destinati solo al Web, ma che non meritano affatto di essere trascurati. Il mio è il primo libro che dà loro la parola, che illumina questa realtà».

Perché secondo lei i nostri produttori e distributori non puntano sul cinema di genere?

«Non lo so, è un mistero. Eppure gli horror americani, anche di qualità discutibile, al botteghino vanno bene. E portano al cinema i giovani, cosa che non mi pare affatto negativa. Ma se un autore italiano propone questo tipo di film trova le porte chiuse. Vale anche per autori conosciuti. Federico Zampaglione ha un film pronto e non riesce a farlo uscire. Antonio Bido, il regista del classico “Il gatto dagli occhi di giada”, lo stesso. Parlo di distribuzioni degne: se mandi in sala un film in poche copie con zero promozione lo ammazzi».

Alcuni dei registi citati nel libro hanno realizzato film ispirati ai suoi testi.

«E ne sono onorato. Il titolo più recente è il mediometraggio “Violetta resti”, un thriller d'atmosfera diretto da Riccardo Di Gerlando, ottimo professionista, insegna cinema ai ragazzi down. La sceneggiatura l'abbiamo scritta insieme. Il film ha appena cominciato il giro dei festival, è stato premiato al Nitlin International Film Festival in Malesia e al Festival di Tamil Nadu in India. Lo presenteremo al Teatro Ariston di Sanremo, finito il Festival della Canzone, poi ad Ancona».

Sta preparando un nuovo libro?

«Al momento no. Sono impegnato nella promozione di “Cinema assassino”: si sta vendendo molto bene. E sto lavorando alla sceneggiatura di un lungometraggio: il sequel di “La tigre veste di nero”. Lo gireremo ad Ancona, sarà diretto, come il primo, da Luca Pincini, il budget è un po' più alto, servono bravi attori».