Il Cantante Mascherato, svelato chi c'è dietro Tigre Azzurra e Giraffa: qualcuno aveva indovinato

Svelate nuove identità a "Il Cantante Mascherato", lo show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci il cui format è stato importato dalla Corea. Al grido di “giù la maschera” i vip dietro Tigre Azzurra e Giraffa sono venuti allo scoperto. Il primo ha perso lo spareggio con Orsetto all'inizio della serata e ha sorpreso tutti quando si è sfilato la testa ingombrante. Patty Pravo aveva intuito la verità la puntata scorsa, ma proprio ieri ha cambiato idea dietro suggerimento di Flavio Insinna, convinto che sotto la Tigre ci fosse Massimo Lopez. E invece si trattava di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Sotto la Giraffa, invece, Katia Ricciarelli.

Il Cantante Mascherato, chi c'è dietro Tigre Azzurra e Giraffa

Nessuna sorpresa per Giraffa. In molti avevano capito che sotto la maschera regale e impegnativa ci fosse la famosa cantante lirica. In tanti erano pronti a scommettere e hanno indovinato. In lizza c'era anche Romina Power, ma il primo a nutrire dei dubbi in merito era stato l'ex marito Al Bano, ospite del programma dopo la performance con il Leone, maschera molto amata della prima edizione.

Il Cantante Mascherato, i concorrenti

Sotto il travestimento di Giraffa c'era proprio Katia Ricciarelli. Utili anche gli indizi come il binocolo che si usa a teatro o il ventaglio. L'artista si è divertita a cantare successi recenti e a vivere un'esperienza alternativa. Ha ammesso che in 50 anni di carriera non le avevano mai fatto mettere un abito del genere. Intanto, cresce il mistero per Lupo, il più amato dal pubblico, Gatto, Orsetto, Pappagallo, Farfalla.

