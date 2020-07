“I Teatri del Mondo", la chiusura del festival a Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Sabato 18 luglio, si chiuderà la 31esima edizione de “I Teatri del Mondo – Festival Internazionale del teatro per ragazzi” di Porto Sant’Elpidio.



«Quello che mi ha emozionato di più di questo Festival – racconta il direttore artistico Oberdan Cesanelli – è stato sentire tutte le compagnie dire: è il nostro primo spettacolo dopo la quarantena. I Teatri del Mondo il primo palcoscenico dopo tutto quello che è successo. Un momento di rinascita e speranza per attori, tecnici e tutti coloro che ruotano attorno agli spettacoli. Ma vuole essere speranza e rinascita anche per il pubblico, numerosissimo, al quale purtroppo a volte dobbiamo dire che non c’era più posto. Un grande rammarico. Ma l'anno prossimo ci sarà posto per tutti».



Dalle 9.30 alle 11.30, a Villa Baruchello, cala il sipario sui laboratori “Scienziati … suonati” di Stefano Rocchetti, in collaborazione con "Archi in Villa Baruchello", e quello condotto da Marco Moschini dal titolo “Giocattoli di parole e giocattoli di legno”.



Il gran finale andrà in scena in Piazza Garibaldi alle 22: Elea Teatro di Milano porterà sul palco lo spettacolo vincitore dell’Inbox-verde 2020 “Che forma hanno le nuvole?”, con Serena Facchini e Daniele Pennati. Un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere. Protagonista il piccolo Nemo, il suo cane bassotto, i genitori burattinai e la compagna di tutte le sue avventure, la sorella gemella Vera.

In Piazza Garibaldi sarà anche possibile salutare e conoscere i mitici Cris e Pino, le mascotte ufficiali del Festival.



E' possibile acquistare i biglietti in pineta (dalle 16) e in piazza Garibaldi (dalle 20), online su liveticket.it o iteatridelmondo.it (modalità consigliata) oppure a Villa Murri, dal lunedì al venerdì, con orario 10-13.



INFO: biglietto unico € 3, www.iteatridelmondo.it tel. 328 7756579 info@lagruragazzi.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA