I soliti ignoti, Manuela Arcuri con Amadeus. Il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti: «È furioso»

Ospite-detective de I Soliti Ignoti, Manuela Arcuri. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. L'indagine di Manuela Arcuri è buona. L'attrice, salvo qualche imprevisto, indovina diverse identità e arriva alla fase finale con 20mila euro. Ma è quando entra il parente misterioso che avviene qualcosa di inaspettato. Il parente è Maria Laura, 27 anni, sorella di uno degli ignoti. La ragazza - alla quale probabilmente è stato detto dagli autori di non ridere per evitare di mostrare somiglianze - entra in studio con uno sguardo accigliato. Su Twitter piovono commenti. «Ma è furiosa», scrivono gli ignotisti.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI I Soliti ignoti, Massimo Lopez stupisce Amadeus: «Nessuno lo... RAI1 Luca Barbareschi, frase choc ai Soliti Ignoti. Amadeus reagisce... SU RAI1 Emma D'Aquino ai Soliti Ignoti, poi accade l'incredibile....

LEGGI ANCHE

Luca Barbareschi, frase choc ai Soliti Ignoti. Amadeus reagisce così

LEGGI ANCHE

Emma D'Aquino ai Soliti Ignoti, poi accade l'incredibile. Amadeus s'infuria con "l'ignoto": «Hai fretta?»

E ancora: «Ha uno sguardo minaccioso...». E c'è chi ci scherza su: «Ho paura...». In effetti, la parente misteriosa è brava a non far trasparire emozioni. E Manuela Arcuri, nonostante usi tutti gli aiuti - giocando per 8mila euro - sbaglia l'accoppiamento. L'attrice sceglie l'ignoto 7, ma è il concorrente 3 fratello di Maria Laura. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA