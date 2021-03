I soliti ignoti, la confessione inaspettata del concorrente. Amadeus, senza parole, lo blocca: «Ma che sta dicendo?». Pochi minuti fa, si è conclusa la puntata del programma di Rai1. Ospite-detective del giorno, il comico Uccio De Santis. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all'Istituto Spallanzani di Roma.

Oggi, purtroppo l'attore non è riuscito a smascherare il parente misterioso e la puntata si è conclusa con un nulla di fatto. Ma durante l'indagine, l'affermazione di uno dei concorrenti ha fatto trasalire Amadeus. L'ignoto numero cinque, al quale sono stati chiesti gli indizi, ha detto: «Il luogo dove lo faccio cambia di volta in volta». A quel punto, il conduttore incredulo lo blocca: «Di cosa sta parlando? Ci sta rivelando qualcosa della sua vita privata?». Ma l'ignoto lo rassicura: «È inerente al mio lavoro...». Poi però aggiunge l'indizio "hot": «Ho sorpreso tutti quella volta che sono uscito in mutande sulla neve». Amadeus, allora, ci scherza su: «Vede però lei ci ritorna, lei esce in mutande sulla neve come hobby». Risate in studio.

Uccio De Santis, però, non riesce a indovinare il mestiere del concorrente ovvero l'organizzatore di feste. Non è tutto. Coincidenza vuole che il parente misterioso sia proprio quello dell'ignoto numero cinque. Il comico ci si avvicina, ma alla fine sbaglia. Per stasera nulla di fatto. Domani si torna a giocare per lo Spallanzani.

