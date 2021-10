Måneskin, sbarco negli Usa con due concerti e il Tonight Show: «Non vediamo l'ora»

Dopo aver conquistato le vette delle classifiche gli inarrestabili Måneskin sbarcano negli Stati Uniti dove si esibiranno in due speciali show. I concerti della rock band sono previsti per mercoledì 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. Il 26 ottobre saranno inoltre ospiti dell'iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che segnerà il loro debutto televisivo americano. «Non vediamo l'ora di incontrare Jimmy Fallon e suonare al Tonight Show» ha annunciato via social la band romana.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con 'Mammamia', il singolo pubblicato l'8 ottobre e accompagnato da un videoclip, la posizione 24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

