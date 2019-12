I Concerti dei docenti del Conservatorio Rossini a Pesaro

PESARO - Tra dicembre e febbraio 2020 il Conservatorio Rossini riprende una tradizione del suo recente passato e realizza un ciclo di concerti dedicati ai suoi docenti. Si inizia sabato 7 dicembre con un recital del pianista Andrea Turini. Protagoniste assolute di questa performance saranno le preziose Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Il concerto, previsto alle ore 18.00 alla Chiesa dell’Annunziata, sarà dunque il primo di una serie di sette che vedranno in sequenza sul palcoscenico il flautista Roberto Pasquini e il clavicembalista Riccardo Tanesini (14 e 21 dicembre), i chitarristi Giovanni Seneca e Duccio Bianchi (12 e 18 gennaio), il trio composto dalla flautista Maria Fabiani, il violinista Luca Aretini e il violista Alessandro Tampieri (primo febbraio), i pianisti Antonio Palareti e Antonella Giammarco (8 e 15 febbraio), per concludersi il 22 febbraio con il duo Claudio Campadello al contrabbasso e Lorenzo Bavaj al pianoforte. Come si evince, varietà di interpreti, strumenti e programmi musicali per una serie di piacevolissimi appuntamenti musicali.



Biglietto di cortesia 3€. I biglietti dei concerti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Rossini (tel. 0721.387621), aperto nei seguenti orari: dal mercoledì al sabato dalle ore 17 alle ore 19:30; nei giorni di spettacolo feriali dalle 10 alle 13 e dalle 17 ad inizio rappresentazione. Alla Chiesa dell’Annunziata, la biglietteria sarà aperta solo il giorno di spettacolo, a partire da 1 ora precedente l’inizio annunciato.

La biglietteria on line è disponibile sul sito www.vivaticket.it (l'acquisto on line comporta un aggravio di costi in favore del gestore del servizio). Infoline: 0721 33671 – 34151 / ufficiostampa@conservatorio.it / www.conservatoriorossini.it.