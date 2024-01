David Soul, morto l'attore che fu Hutch nella leggendaria coppia tv con Starsky. Aveva 80 anni

L'attore David Soul, celebre per il suo ruolo nella serie tv Starsky & Hutch, è morto ieri a 80 anni. Lo ha annunciato sua moglie Helen Snell. Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, ha interpretato Hutch accanto a Starsky di Paul Michael Glaser nella serie tv di successo, trasmessa dal 1975 al 1979.

La moglie ha confermato la notizia in una nota, scrivendo che l'uomo è morto in seguito ad una «valorosa battaglia per la vita» mentre era circondato dalla sua amorevole famiglia.

«David Soul – amato marito, padre, nonno e fratello – è morto ieri 4 gennaio dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagnia della famiglia. Ha condiviso doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico.

Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro le cui vite ha toccato».

La carriera

La star televisiva nata negli Stati Uniti era nota soprattutto per il suo ruolo nello show poliziesco in cui ha interpretaro il detective Kenneth "Hutch" Hutchinson dal 1975 al 1979. Soul, che ha recitato al fianco di Paul Michael Glaser (nel ruolo del detective Dave Starsky) era noto anche per i suoi ruoli in "Here Come The Brides", "Magnum Force" e "The Yellow Rose". Soul ha avuto successo anche come cantante, ottenendo successi con canzoni tra cui "Don't Give Up on Us" e "Silver Lady", che sono arrivate al numero 1 nelle classifiche del Regno Unito.