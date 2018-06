Heather Locklear, la star di Melrose Place in ospedale «Ha tentato il suicidio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vita decisamente tormentata per una stella della serie tv cult degli anni '90, Melrose Place:, che interpretava, è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico in California dopo aver minacciato il suicidio.L'attrice, 56 anni, è stata ricoverata dopo la segnalazione di un familiare, che l'aveva vista vagare in stato confusionale e affermare di voler cercare una pistola per uccidersi. Da domenica, come riporta Tmz , Heather è ricoverata in una struttura psichiatrica. Da qualche anno, l'ex stella del cinema e della tv è alle prese con le dipendenze da alcol e droghe e solo pochi mesi fa era stata arrestata per aver picchiato il compagno.