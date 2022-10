Halloween in Romagna, le streghe sono tornate all'Italia in Miniatura di Rimini, all'Oltremare di Riccione e all'Acquario di Cattolica

Le streghe son tornate in Romagna… e con loro maghi, giocolieri, clown, scultori di bolle di sapone, mimi, truccabimbi, sirene fatate e anche ospiti speciali nei tre giorni di Halloween 2022 a Italia in Miniatura a Rimini, all’Oltremare Family Experience Park di Riccione e all’Acquario di Cattolica. Dal 30 ottobre al 1° novembre un fitto programma di eventi per famiglie, per tre giorni di emozioni.

Niente paura

Se c’è l’imbarazzo della scelta, niente paura: sia alle casse che online si possono acquistare i biglietti combinati, per trascorrere un intero ponte di Ognissanti indimenticabile. Che si tratti di un parco o due, si può ottenere un magico risparmio con la formula più stregata dell’anno: prima acquisti (online)… più risparmi!

Riccione

A Riccione la laguna fatata di Ulisse con Gessica Notaro, i barbagianni di Hogwarts e il Porto Fantasma. La Laguna di Ulisse a Oltremare di Riccione, con i suoi delfini, diventata fatata per un dolcetto-scherzetto indimenticabile nel ponte di Halloween, con tre affascinanti appuntamenti e l’incontro con Ulisse mascotte. Nella giornata del 31 ottobre, tornerà anche Gessica Notaro, per un appuntamento super emozionante. La nota showgirl riminese torna a fare ciò che ama di più: essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali.

Accanto a grifoni, falchi e avvoltoi del Volo dei Rapaci, nell’Arena Crazy Farm sembrerà di stare a Hogwarts con i magici barbagianni. Brividi al Darwin dove vivono i grandi alligatori e si nascondono i dinosauri. L’immersione nel magico mondo di Oltremare Family Experience Park sarà già lungo l’ingresso, con mostri e scenografie a tema, tra streghe, zucche, boschi e laghetti. La Piazza dei Delfini per l’occasione si trasformerà nel Porto Fantasma, centro di tutti gli spettacoli incantati: quello del sognatore di bolle di sapone, di illusionisti, mimi e trampolieri giganti. Truccabimbi a disposizione per i piccoli ospiti, per trasformarsi in streghette, zombi e vampirelli. Dolcetti e caldarroste riempiranno l’aria di profumi d’autunno.

Info www.oltremare.org

Rimini

A Rimini Italia in Miniatura, fra sirene misteriose e giganti vaganti. Chi ha detto che le sirene non esistono? Chi sceglie Italia in Miniatura a Rimini per la festa di Halloween, potrà essere sorpreso dalle sirene giganti nei mari e i giganti erranti che sbucano da ogni angolo. In Piazza Italia, trasformata nella città incantata di Halloween, ci sarà uno show dietro l’altro: si alterneranno artisti come un direttore di un improbabile e misterioso circo, giocolieri, mini, una poetessa di bolle di sapone e naso all’insù per giocare con i trampolieri. A disposizione di bambini e bambine, le streghe truccabimbi che armate di colori, li trasformeranno in piccoli personaggi mostruosi. Per tutto il weekend saranno in funzione le attrazioni Monorotaia, Venezia, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio, AreAvventura e Cinemagia7D.

Info sul sito www.italiainminiatura.com

Cattolica

L’Acquario di Cattolica: il rifugio delle streghe dove regnano gli squali . Con gli squali toro più grandi d’Italia, che fanno un po’ di paura anche ai grandi, e lontre e pinguini che sembrano ‘folletti’ acquatici, all’Acquario di Cattolica è magia. Grazie alla storica collaborazione di Costa Edutainment con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, l’Acquario diventa il Rifugio delle Streghe e i percorsi si ammantano di brivido. Come prima prova di coraggio si devono attraversare le gigantesche fauci di squalo, ingresso del percorso Blu che ospita squali, granchi giganti, murene, ipnotiche meduse e molte altre specie. Nel percorso Verde si può parlare in ‘serpentese’ con pitoni e boa, o ammirare il mutevole camaleonte e le blatte fischianti. Nel percorso Giallo ci sono i caimani e la tartaruga alligatore, dal morso forte come una tigre. La mostra “Abissi, terra aliena” nel percorso Viola, è una visita virtuale alle profondità dove nessun uomo sopravvive, alla scoperta di creature bizzarre e leggendarie, come il calamaro gigante di 13 metri. Da non perdere, gli appuntamenti con le cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali toro. I bimbi avranno a disposizione anche un’artista del trucco, domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre.

Info www.acquariodicattolica.it