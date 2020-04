Gualazzi, in un video la sua vicinanza all'iniziativa del Corriere Adriatico per l'ospedale regionale/Guarda

Anche Gualazzi con il Corriere Adriatico in favore dell'ospedale regionale di Torrette. Il suo appello in un video. Raffaele "Raphael" Gualazzi, marchigiano doc, è nato a Urbino e anche quando è lontano per motivi di lavoro sente forte il richiamo della sua terra. E anche in questa occasione non ha voluto far mancare la sua voce per promuovere l’iniziativa del Corriere Adriatico a favore dell’Ospedale di Torrette fin da subito in prima fila nella lotta al Coronavirus. Gualazzi si è fatto notare già dal 2005 e tra i brani ricordiamo Reality and Fantasy. Ma l’imprimatur è arrivato nel 2011 vincendo nella Categoria Giovani il Festival di Sanremo con “Follia d’amore” e arrivando secondo all'Eurovision Song Contest. Da quel momento è stato un crescendo. Ora è in promozione con l’ultimo lavoro “Io ho un piano”.

