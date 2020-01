“Lisistrata” a teatro con i Numeri 11. Tra le collaborazioni Catia Uliassi

GROTTAMMARE - “Lisistrata” in scena oggi e domani, mercoledì 15 e giovedì 16, alle ore 21 al Teatro delle Energie di Grottammare. L’allestimento messo in scena dai Numeri 11 è la classica commedia greca del più grande commediografo attico: Aristofane. Rimanendo fedele alla linea drammaturgica di Aristofane, la regia di Valentina Illuminati dona al testo un punto di vista femminile che renderà la commedia uno spettacolo visionario e esilarante. In scena infatti Lisistrata si confronterà con Aristofane rendendolo responsabile di quanto scrisse. La peculiarità dello spettacolo è anche oltre la semplice messa in scena: i Numeri 11 si sono avvalsi di poche ma determinanti collaborazioni. La prima riguarda i costumi, ideati e realizzati da Hanami Clothing, giovane boutique di Grottammare. La seconda collaborazione è con La Valigia Rossa che ha sposato in pieno i valori di cui è portatrice la Lisistrata di Valentina Illuminati, donando i sex toys che “entreranno in scena”. Ultima ma non ultima la collaborazione con Catia Uliassi, che ha dipinto l’opera d’arte sulla figura femminile della locandina. Catia, oltre ad essere una pittrice molto stimata, è responsabile di sala e sorella dello chef stellato Mauro Uliassi. © RIPRODUZIONE RISERVATA