Sisto V raccontato a fumetti dalla penna del papà di Diabolik. Ricci: «I ragazzi leggono sempre meno ma questo pontefice tira perché è tosto»

Un compleanno di 5 secoli val davvero la pena festeggiarlo e se questo è del Papa tosto, che in soli 5 anni rivoluzionò la Chiesa di Roma, allora le natìe Marche non possono che celebrarlo in grande stile. Entra nel vivo il programma per Sisto V, nato a Grottammare da famiglia proveniente da Montalto delle Marche che il 12 dicembre vedrà alle ore 11 la solenne apertura con la messa, in diretta su Rai Uno. Ma nel frattempo tante sono le iniziative che vogliono rendere omaggio al pontefice. Tra le più curiose quella del creativo Michele Rossi che grazie alla penna di Angelo Maria Ricci - il papà di Diabolik - anch’egli cittadino grottammarese acquisito, ha ideato un fumetto capace di raccontare alle nuove generazioni vita e opere del personaggio storico.



“Sisto V a fumetti” è il progetto editoriale per il V centenario della nascita di Felice Peretti eletto al soglio pontificio nel 1585. Gli autori sono appunto Michele Rossi (soggetto e sceneggiatura), Angelo Maria Ricci (matite) e Marco Ricci (chine). «L’opera - dicono - è nata per far conoscere a tutti la straordinaria vita di un ragazzo qualunque che ha lasciato il segno, nonostante le umili origini». «Sono stato molto felice - aggiunge Ricci - di tuffarmi in questa esperienza “ecclesiastica”, per me che da 20 anni disegno Diabolik: mi sono potuto esprimere con una novità. E poi mi ha guidato il mio amore per Grottammare dove ho scelto di vivere. Mi sono divertito molto a disegnare Papa Sisto V e a illustrare Roma antica con i suoi scorci di periferia e con il suo quasi diluvio universale. Più tutti, i vari conventi del circondario di Grottammare».

Un’esperienza evidentemente stimolante che ha anche un fine: «Spero interesserà i bambini delle scuole ai quali il fumetto è indirizzato. Purtroppo di questi tempi leggono molto poco presi più che altro dalle diavolerie tecnologiche. Il fumetto invece è ancora un buon veicolo di comunicazione non solo per la storia in questo caso di Papa Sisto V ma anche per le strabilianti avventure di Diabolik». Al Mic di Piazza Kursaal per l’occasione è aperta anche una selezione di illustrazioni originali, che consentirà di apprezzare il percorso che dall’ideazione al disegno conduce alla tavola pronta per la pubblicazione.



Michele Rossi ha scritto la storia selezionando fonti storiche, leggende e curiosità folkloristiche. La trama è resa ancor più accattivante dalla cura minuziosa dei particolari, evidente soprattutto nella ricostruzione delle ambientazioni, nel tipico tratto dell’illustratore ecco perché ne è uscito un prodotto adatto soprattutto ai più giovani: le scuole infatti sono in cima alla lista della diffusione. Un obiettivo che emerge dalla costruzione dell’opera: un papà che racconta ai suoi figli la storia di Peretti seguendone le tracce presenti in città, con un andirivieni tra storia e contemporaneità. Nel testo sono presenti anche numerosi i richiami ad opere cinematografiche, letterarie e musicali (Claudio Baglioni ha dedicato al pontefice una canzone nell’album Sabato pomeriggio). La tiratura in 10mila copie, formato A4, consta di 14 pagine. Il lavoro è finanziato dalla Regione Marche ed è parte delle iniziative approvate dal Comitato promotore delle celebrazioni del V centenario della nascita di Sisto V.

La mostra

É un’altra anteprima del più importante degli allestimenti per Sisto V: il 13 dicembre, infatti, giorno della nascita di Peretti, sarà inaugurata anche la mostra che lo associa all’altro figlio illustre di Grottammare, Pericle Fazzini, lo Scultore del vento che ha realizzato La Resurrezione nella Sala Nervi del Vaticano, l’opera più vista al mondo.

