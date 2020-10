GFVip, Pierpaolo Pretelli corteggia Elisabetta Gregoraci con una canzone ma lei sbotta infastidita

Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli prova a far breccia nel cuore di Elisabetta Gregoraci, ma con scarsi risultati. Nell'ultimo tête-à-tête, il giovane ha sottolineato di averle dedicato una canzone, ma la showgirl calabrese lo ha gelato invitandolo a non esagerare. I due inquilini della casa più spiata d'Italia si sono ritrovati come al solito per la consueta tisana notturna e dopo la serata al karaoke.

«Ti è piaciuta la canzone?», ha chiesto Pierpaolo che ha cantato rivolgendo il suo sguardo fisso verso la showgirl. «Si, mi sono emozionata molto», ha tagliato corto Elisabetta. «Forse è arrivato qualcosa, l'energia che ci ho messo», ha osato l'ex velino andando incontro all'atteggiamento freddo della sua 'preda'. Dopo un silenzio imbarazzante, Elisabetta ha sbottato.

«Tu vuoi farmi proprio arrabbiare. Non fingere», gli ha detto Elisabetta infastidita e stremata. Pierpaolo, però, non si è arreso tentando l'ennesimo approccio: «Per me era più bella cosa». A queste ultime parole è seguita l'indifferenza della Gregoraci, che ha continuato a bere e a parlare con gli altri.

«L'unica parte in cui ho dato qualcosa è stato li», ha aggiunto il giovane riferendosi alla canzone di Eros Ramazzotti 'Più bella cosa' . Poi ha preso la mano di Elisabetta e simulato la scrittura di qualcosa. «Ho bisogno di te?», è quello che Elisabetta ha decifrato, prima di tessere le sue lodi davanti agli altri: «Il più bravo è stato Pierpaolo con Eros».

Ultimo aggiornamento: 14:37

