Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e il no di Sandra Milo: «Ho un altro impegno»

Manca sempre meno all'inizio del Grande Fratello Vip, ma per il padrone della casa Alfonso Signorini ci sono ancora problemi. Il 13 settembre la famosa porta rossa si aprirà definitivamente, ma c'è ancora molta incertezza tra chi farà parte del cast. A otto giorni dall'inizio del programma Alfonso Signorini incassa un nuovo due di picche da una vippona.

Tra conferme e smentite, Alfonso Signorini incassa un clamoroso due di picche a pochi giorni dall'inizio del GF Vip. Una delle vip che sembrava essere molto interessata a partecipare al reality show, rinuncia ad entrare nella casa del Grande Fratello.

Sandra Milo ha rivelato il perché non farà parte del cast della casa più famosa d'Italia. Sandra Milo si tira indietro e non parteciperà al GF Vip. L'attesa per il debutto della sesta stagione del Grande Fratello Vip è alle stelle, ma il cast non è ancora al completo.

Al momento, i concorrenti certi di partecipare al reality di Canale5 sono: Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Giucas Casella e Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Tommaso Eletti, volto della nona edizione di Temptation Island.

Ma a poche ore dall'inizio del programma arriva una rinuncia clamorosa da parte di Sandra Milo. L'attrice si era mostrata molto interessata a carcare la soglia della casa di Cinecittà. Più volte ha ribadito di aver interesse a parendere parte al cast del Gf Vip, ma si è vista costretta a rinunciare complicando la vita ai produttori e ad Alfonso Signorini.

«Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale. È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più, è tutto ancora top secret… Non vedo l’ora!», ha confessato Sandra al magazine Nuovo.

