Grande Fratello Vip, Lulù crolla dopo il gesto di Manuel Bortuzzo: «Me ne voglio andare»

Ore difficili per Lulù al Grande Fratello Vip. Alla principessa manca Manuel Bortuzzo. Da qui un nuovo crollo emotivo nella casa. Solo ieri in puntata ha dovuto raccontare un periodo delicato della sua vita privata, quando è stata vittima di revenge porn all'età di 15 anni. Si aspettava una parola di conforto o una pacca sulla spalla dal ragazzo che le piace e invece i due sono sempre più distanti.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI GFVip, la regia censura Jo Squillo per il white moment:... SPETTACOLI GFVip, il 'glow up' di Lulù: la Princess sembra... SPETTACOLI GF Vip, Nicola si lascia andare su Miriana: cosa è successo... GF VIP GF Vip, gaffe di Katia Ricciarelli: «Paralitico». Non si... TELEVISIONE Gf Vip, Gianmaria fa la dichiarazione a Sophie e lei lo scarica:...

LEGGI ANCHE

Gf Vip, Gianmaria fa la dichiarazione a Sophie e lei lo scarica: «Mi spiace averlo illuso». La reazione della ex

Grande Fratello Vip, il crollo di Lulù

Nel corso dell’undicesima puntata del reality, Lulù ha raccontato dei ricatti ricevuti quando aveva solo 15 anni. Una storia che l'ha profondamente segnata, tanto da condizionare il suo rapporto con gli uomini: «Mi minacciava, mi diceva delle cose orribili, ero costretta a rispondergli sempre anche a scuola. Quando gli chiedevo di smetterla mi insultava. Ecco perché sono un po' bambina, perché vorrei tornare indietro nel tempo e non vivermi più queste cose brutte».

Grande Fratello Vip, il gesto di Manuel Bortuzzo

In molti si sono stretti a Lucrezia per consolarla, ma lei avrebbe preferito le attenzioni da Manuel. Lui si è allontanato ed è andato a mangiare con gli altri. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso e fatto scoppiare Lulù. Ad accorgersi del difficile momento di Lulù è stato Gianmaria Antinolfi che, prima di andare a letto, si è avvicinato alla Selassiè per tranquillizzarla. Parlando con Gianmaria, Lulù ha aperto il proprio cuore ammettendo di provare ancora qualcosa di forte per Manuel.

Grande Fratello Vip, la disperazione di Lulù

«Me ne voglio andare», si sfoga Lulù Selassiè parlando con Gianmaria Antinolfi il quale prova a tranquillizzare l’amica dicendole che andando via dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 non risolverebbe i suoi problemi . «Purtroppo, a causa di alcuni comportamenti ho perso questa persona e non voglio fare la falsa. Comunque a me manca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA