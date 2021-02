Paura al Grande fratello Vip, un topo in studio fa scappare Signorini, è uno scherzo, ma lui si infuria: «Non mi è piaciuto». Doveva essere uno scherzo divertente da parte di Malgioglio, ma si è trasformato in un momento di gelo in studio per la reazione del presentatore.

Poco prima delle nomination del Grande fratello Vip, Cristiano Malgioglio manda in passarella, durante la diretta, un topo finto che sbatte con la gamba di Signorini. Il presentatore si spaventa e scappa dalla studio urlando «Mandate la pubblicità». Dopo averlo tranquillizato Signorini si scusa con il pubblico: «Anche se è finto non mi è piaciuto lo scherzo». Sembrava uno finto scherzo man in realtà Signorini non la prende benissimo e manda delle occhiatacce a Malgioglio:«Facciamo i conti dopo, io ho la fobia dei topi e delle mucche, queste cose non si fanno».

