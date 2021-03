GFVip, Tommaso Zorzi: «Uscito dal reality… ho fatto pace con Aurora Ramazzotti»

Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ricuce il rapporto d’amicizia con Aurora Ramazzotti. Durante la reclusione al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi aveva parlato dell’allontanamento, a causa di una lite, da Aurora Ramazzotti: “E’ venuta a casa mia e ci siamo abbracciati a lungo”.

APPROFONDIMENTI DOPO IL REALITY Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: «Mai bluffato, delusa da... BODY POSITIVE Arisa, foto in reggiseno su Instagram: «Il mio seno non...

LEGGI ANCHE

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: «Mai bluffato, delusa da Dayane Mello e Maria Teresa Ruta»

LEGGI ANCHE

Arisa, foto in reggiseno su Instagram: «Il mio seno non è più un problema. Ho imparato ad amarmi»

GFVIP, TOMMASO ZORZI: "HO FATTO PACE CON AURORA RAMAZZOTTI"

Una volta vinta la competizione fra coinquilini al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è tornato alla vita di tutti i giorni e, dopo aver scartato i regali di Natale, ha contattato Aurora Ramazzotti: “Ho aperto i regali di Natale… a marzo. Assurdo – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - Ma c’era la stessa magia. Poi ho alzato il telefono e ho chiamato una delle poche amiche che ho. Amica vera: Aurora Ramazzotti. E’ venuta a casa mia e ci siamo abbracciati a lungo. Senza post, senza foto, un rapporto reale con lei e basta. Questa è amicizia”.

Tommaso Zorzi ha già parlato del rapporto con alcuni coinquilini difficili al GFVip: “Per quanto riguarda la falsità ho detto tutto a “Verissimo”. Ho elencato in ordine di falsità Giulia Salemi, Guenda Goria, alla quale ho dato anche un passaggio in macchina da Roma a Milano dopo la finale – stronzetta – e Maria Teresa Ruta”.

TOMMASO ZORZI E IL NO ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Dopo il GFVip Tommaso Zorzi doveva sedere sulla sedia dell’opinionista dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ma ha deciso di dire no: “Mi è stato chiesto di fare l’opinionista all’Isola dei Famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l’hanno offerto. Ma fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi chiuso da quasi sei mesi nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dati di meno al programma di Ilary Blasi, che stimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA