Grande Fratello Vip, stop alla diretta dalla casa questa notte: l'annuncio che delude i fan, il reality non sarà più lo stesso

Questa notte non ci sarà la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. I fan e tutti quelli che sono abituati a seguire le vicende dei concorrenti in tempo reale e 24 ore su 24 sono rimasti delusi alla vista dell'annuncio ufficiale del programma. Sui social è apparso questo avviso: «A causa di interventi tecnici già programmati il collegamento con la casa non sarà disponibile dall'1:00 alle 9:00». Il motivo è presto detto: operazioni già previste.

Grande Fratello Vip, stop alla diretta

Si tratta di uno stop solo notturno e i telespettatori sono già abituati a dare la buonanotte agli inquilini dopo qualche ora. Si presume, dunque, che non si perderanno molto. In questa edizione, inoltre, in molti vanno a letto prima del previsto. Molto probabilmente questi interventi tecnici sono dovuti alla novità annunciata da Alfonso Signorini ieri sera nel corso della diretta.

Grande Fratello Vip, i problemi tecnici

Il conduttore ha annunciato che questa settimana si procederà con un esperimento che porterà alla trasmissione in differita di qualche minuto. Questo potrebbe snaturare la natura del reality show, ma sarebbe stato deciso per dare il tempo di evitare nuove polemiche. La produzione, dunque, potrebbe correre ai ripari e dare un colpo di "forbici" in caso di bestemmie o scivoloni. «Vogliamo evitare qualche spiacevole inconveniente», ha detto Signorini.

