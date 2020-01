Grande Fratello Vip, "sporco incidente" nella Casa: è caccia al responsabile. Licia Nunez: «Sono furiosa»

Ultimo aggiornamento: 21:41

La scorsa notte si è verificato un episodio "poco edificante" nella casa più spiata d'Italia. Tutto è cominciato dopo la serata dedicata alla sfilata degli uomini, con le donne in versiona di giudice. Si è fatto tardi e i gieffini iniziano ad andare a letto alla spicciolata.LEGGI ANCHE:C'è ancora qualcuno che discute in cucina, tra cui Paolo Ciavarro,e Pago. Quando arriva Licia Nunez furiosa.e avrebbe chiamato anche Andrea Denver come testimone. Gli altri gieffini, sgomenti, commentano il fatto. «- esclama Adriana Volpe -». Le fa eco Pago: «». Anche Paolo Ciavarro dice la sua: «».Questa mattina, Licia Nunez è tornata alla carica: «È grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene.».