Grande Fratello Vip, tra Soleil e Manila scoppia la lite: «Casa di falsi e codardi»

Clima incandescente nella casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge e Manila Nazzaro sono state le protagoniste di una lite furiosa in cucina. Miriana Trevisan ha tentato invano di intromettersi per far fare loro la pace, ma è stata zittita bruscamente. Per l'influencer italo-americana sono stati giorni complicati a causa del confronto in puntata con Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Grande Fratello Vip, la lite tra Soleil e Manila

Le due donne si sono ritrovate a discutere in cucina per questioni legate alle pulizie di casa. Il discorso era rimasto in sospeso la sera precedente, dopo che era caduto del vino sul pavimento in veranda. Una vera e propria 'goccia' che ha fatto traboccare il vaso perché le tensioni erano latenti da un po'. Soleil ha provato a spiegare le sue ragioni, poi però ha ammesso di essersi stancata di dover ricevere da tutti rimproveri per qualsiasi cosa che fa.

Grande Fratello Vip, Soleil e Manila

Soleil ha criticato i toni della coinquilina: «Se riesci a parlare normalmente parliamo. Io non voglio cadere nell'alzare i toni, altrimenti mi vieni a dire che alzo i toni. Se parli con un tono tranquillo, lo puoi fare». Per Manila è stato impossibile intervenire e spiegare che il suo tono di voce è quello quando si sente colpita. Manila ha detto all'influncer che avrebbe potuto ammettere le proprie colpe prima di essere scoperta. Un’accusa che ha fatto scatenare l’influencer: «È una Casa di falsi e di codardi».

GFVip, l'intervento Miriana Trevisan

A quel punto Miriana è intervenuta, ma Soleil non ha gradito l'intromissione: «Posso chiederti di parlare con Manila senza l'avvocato?».

