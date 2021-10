Gf Vip, il primo bacio "vero" tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. E scatta la promessa sotto le lenzuola

Al Grande Fratello Vip scatta il primo bacio vero tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Negli ultimi giorni i due sono finiti al centro del gossip perché il figlio di Patrizia Mirigliani ha cominciato a provare un'attrazione per l'ex ragazza di Non è la Rai. Sotto gli occhi di tutti e, nonostante Miriana abbia chiarito le sue intenzioni, il rapporto è cresciuto. Nella notte il primo bacio vero e la promessa sotto le lenzuola: «Non lo diciamo a nessuno».

Grande Fratello Vip, il bacio tra Miriana e Nicola

Nella casa del GF Vip, passo avanti nel rapporto tra Miriana e Nicola. Lei avrebbe ceduto, ma vorrebbe mantenere il segreto. I due si sono scambiati il primo tenero bacio sotto le coperte dopo una romantica serata nella Nave dell'Amore. Secondo quanto riporta il sito Biccy, Miriana avrebbe chiesto a Nicola di tenerlo segreto: «Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in Casa, ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso».

Grande Fratello Vip, il rifiuto di Miriana



Solo pochi giorni fa in maniera esplicita e diretta la showgirl gli aveva fatto capire di voler dormire nel letto con Jo Squillo e di pensare solo a un'amicizia: «Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento».

